Головне
Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 13 турі УПЛ
Сьогодні 18:47 161
Воррен: Бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці
Сьогодні 17:37 212
Збірна України зіграє контрольний матч із польським клубом
Сьогодні 17:10 293 1
Усик та Ломаченко зберегли свої позиції у рейтингу P4P від The Ring
Сьогодні 15:15 281
Золота ера Дніпра
Сьогодні 14:35 5943
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР
Сьогодні 14:23 7649
Шахтар - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:32 809
Визначилися фіналістки Підсумкового турніру WTA
Сьогодні 08:37 1214
Шахтар - Барселона: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:22 1774
Ферстаппен виграв Гран-прі Бразилії
Вчора 21:24 459
Прямі трансляції

Воррен: Бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці

Френк Воррен прокоментував бій Усик - Ф’юрі Воррен: Бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці
Сьогодні 17:37 212 0
Воррен: Бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - tribuna.com.

Бій чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) переноситься на два місяці.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Він (Ф’юрі – прим.) не буде готовий на 23 число. Не те щоб він отримав багато шкоди. Послухайте, він був у таборі 12 тижнів до бою (з Нганну - прим.). Він професійний боксер найвищого рівня. Він бився з хлопцем, який насправді виявився хорошим конкурентом.

Він повинен дати своєму тілу відновитися і повернутися до свого табору. Тому бій переноситься на 2 місяці.

Важливо:  Красюк - про Усик - Ф’юрі: Наступного тижня про бій буде оголошено

Усик бився в серпні минулого року проти Джошуа. Тайсон підписав контракт на бій з ним у грудні. Об’єднання 4 поясів відбудеться менше, ніж за 18 місяців.

Ленноксу Льюїсу і Майку Тайсону знадобилося 10 років, щоб відбувся їхній бій. Леннокс ніколи не бився з Ріддіком Боу. Пак’яо-Мейвезер, скільки часу це зайняло?

Подивіться історію таких поєдинків і те, скільки часу вони займають. Бій відбудеться, контракт підписаний. Це станеться, і буде захоплююче", - сказав Воррен.

  Актуально: Усик розкрив деталі переговорів з Ф’юрі

Коментарі ()
Популярне зараз
Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо Фото дня. Маленький Олег Блохін - домашній архів легенди Динамо 6209
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 22698
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 34274
40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 40 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР 7649
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 34577
Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження Найуспішніший біатлоніст України Дмитро Підручний святкує день народження 7771
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302572
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13169
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13013 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3798
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26153
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 81642