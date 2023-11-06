Воррен: Бій Усик - Ф’юрі переноситься на 2 місяці

Бій чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) переноситься на два місяці.

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Він (Ф’юрі – прим.) не буде готовий на 23 число. Не те щоб він отримав багато шкоди. Послухайте, він був у таборі 12 тижнів до бою (з Нганну - прим.). Він професійний боксер найвищого рівня. Він бився з хлопцем, який насправді виявився хорошим конкурентом.

Він повинен дати своєму тілу відновитися і повернутися до свого табору. Тому бій переноситься на 2 місяці.

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Усик бився в серпні минулого року проти Джошуа. Тайсон підписав контракт на бій з ним у грудні. Об’єднання 4 поясів відбудеться менше, ніж за 18 місяців.

Ленноксу Льюїсу і Майку Тайсону знадобилося 10 років, щоб відбувся їхній бій. Леннокс ніколи не бився з Ріддіком Боу. Пак’яо-Мейвезер, скільки часу це зайняло?

Подивіться історію таких поєдинків і те, скільки часу вони займають. Бій відбудеться, контракт підписаний. Це станеться, і буде захоплююче", - сказав Воррен.