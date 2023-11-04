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Усик розкрив деталі переговорів з Ф’юрі

Українець особисто проводив переговори з британцем.
Сьогодні 13:21 211 0
Усик розкрив деталі переговорів з Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Володар поясів WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик зміг домовитися з командою Тайсона Ф'юрі про бій, оскільки менше сторін було залучено до переговорів.

Про це розповів сам український боксер в інтерв'ю YouTube-каналу TNT Sport Boxing.

"Я знаю, що дуже велику лепту вніс містер Туркі Аль аш-Шейх. Коли зустрілися наші менеджери, ми сиділи в кімнаті і спілкувалися пару годин. Ф'юрі дзвонив своєму менеджеру і запрошував мене з дітьми до себе в гості.

Знаєте, чому ми домовилися? Мені здається, тому що менше людей було в цьому задіяно. Ми викреслили з наших переговорів непотрібні елементи, і це призвело до того, що ми підписали контракт. Ми колись спілкувалися з Алексом Красюком і говорили, що якщо зустрінемося з Тайсоном фейс-ту-фейс і поспілкуємося, то можемо швидше підписати контракт, ніж промоутери", - сказав Усик.

Нагадаємо, що бій Усик - Ф’юрі може відбутися у лютому.

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