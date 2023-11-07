Красюк: Усик знає, як впоратися з Ф’юрі

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) знає, як перемогти володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк.

"Знаєте, розміри не відіграють особливого значення, тим більше в боксі. Багато хто, включаючи Дерека Чісора, вірить, що габарити багато значать. Але мій досвід і чуйка кажуть мені, що головне – не розміри, а навички, настрій, психологія, боксерський IQ. Ось що приводить тебе до перемоги.

У Тайсона Ф’юрі є все: боксерський IQ, навички, швидкість, футворк, досвід, він знає, як імпровізувати в рингу, і у нього є габарити. У Усика є все те ж саме, крім габаритів. Але у нього є дещо з минулого: екстраординарний аматорський досвід.

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Тому, коли я говорю з ним, я не бачу в його очах ніяких вагань. Усик цілком готовий битися, і він знає, як впоратися з Тайсоном. Так що щодо цього бою я почуваюся впевненим і розслабленим. Мене турбує тільки те, щоб ми влаштували цей поєдинок", - відзначив Красюк.