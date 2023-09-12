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Руїс хоче провести бій з Усиком

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Вчора 22:41 237 0
Руїс хоче провести бій з Усиком
#Олександр Усик, #Енді Руїс

Джерело - boxing-social.com.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі американець Енді Руїс-молодший (35-2, 22 KO) готовий провести бій проти українця Олександра Усика.

Про це заявив сам Руїс.

"Я хотів би зустрітися з Усиком, Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа, ми могли б зробити трилогію. Це те, що змушує мене страждати. У реванші з Джошуа я все зробив не так, я не тренувався. Як я взагалі протримався 12 раундів? Він мав легко нокаутувати мене, цього разу, коли я знову стану чемпіоном світу, я зроблю все правильно", - сказав Руїс.

Нагадаємо Руїс викликав Джошуа на бій.

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