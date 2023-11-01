Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс переніс операцію.

Про це розповів сам американський боксер в Instagram.

"Привіт, хлопці, я щойно закінчив тренування. Минуло 5 днів після операції, і ми знову в спортзалі, почуваємося добре, щасливі, і мені не терпиться повернутися на ринг.

2024 – мій рік, дитинко, це мій рік. Пам’ятайте про це. У мене була невелика невдача перед великим поверненням, і ми наближаємося. Давайте зробимо це", - сказав Руїс.