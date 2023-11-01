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Руїс переніс операцію

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс розповів про своє повернення.
Сьогодні 11:15 181 0
Руїс переніс операцію
Фото - Getty Images
#Енді Руїс

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Енді Руїс переніс операцію.

Про це розповів сам американський боксер в Instagram.

"Привіт, хлопці, я щойно закінчив тренування. Минуло 5 днів після операції, і ми знову в спортзалі, почуваємося добре, щасливі, і мені не терпиться повернутися на ринг.

2024 – мій рік, дитинко, це мій рік. Пам’ятайте про це. У мене була невелика невдача перед великим поверненням, і ми наближаємося. Давайте зробимо це", - сказав Руїс.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13)

Руїс провів останній бій у вересні минулого року, перемігши Ортіса.

Раніше повідомлялося, що Руїс хоче провести бій з Усиком.

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