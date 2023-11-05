Красюк - про Усик - Ф’юрі: Наступного тижня про бій буде оголошено

Промоутер Усика розкрив деталі можливого бою з Тайсоном Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик не проведе бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) 23 грудня.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Усик не буде битися 23 грудня. Бій перенесено на початок 2024-го, ось так ми вчинили. Тож зараз Усик знімає всі відео, проводить зйомки для майбутнього бою і повертається до свого тренувального табору в Іспанії.

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Якщо все буде в порядку, то наступного тижня про щось буде оголошено.Тому раніше наступного тижня я не хочу... Скажімо так, це буде не добре, якщо я оголошу про щось раніше наступного тижня, - сказав Красюк.

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