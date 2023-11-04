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Гірн: Я не обговорював з Джошуа бій проти Нганну

Промоутер розповів про бій Джошуа - Нганну
Сьогодні 14:52 169 0
Гірн: Я не обговорював з Джошуа бій проти Нганну
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну

Джерело - boxingnews24.com.

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа не давав згоди на бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я відправив команді Нганну кілька повідомлень: "Чи ви хочете розглянути нашу пропозицію". Ми всі знаємо, що у фінансовому плані це величезний бій.

  Актуально: Гірн хоче влаштувати бій Джошуа - Ф'юрі

Я не обговорював з Ей Джеєм цей поєдинок, але якби я міг провести цей бій за великі гроші, я б порекомендував Ентоні прийняти його", - сказав Гірн.

Джошуа останній бій провів у серпні цього року, Нганну наприкінці жовтня програв Ф’юрі.

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