Гірн: Я не обговорював з Джошуа бій проти Нганну

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа не давав згоди на бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Я відправив команді Нганну кілька повідомлень: "Чи ви хочете розглянути нашу пропозицію". Ми всі знаємо, що у фінансовому плані це величезний бій.

Актуально: Гірн хоче влаштувати бій Джошуа - Ф'юрі

Я не обговорював з Ей Джеєм цей поєдинок, але якби я міг провести цей бій за великі гроші, я б порекомендував Ентоні прийняти його", - сказав Гірн.