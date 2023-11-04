Гірн: Я не обговорював з Джошуа бій проти Нганну

Джерело - boxingnews24.com.
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа не давав згоди на бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.
Про це заявив промоутер Едді Гірн.
"Я відправив команді Нганну кілька повідомлень: "Чи ви хочете розглянути нашу пропозицію". Ми всі знаємо, що у фінансовому плані це величезний бій.
Актуально: Гірн хоче влаштувати бій Джошуа - Ф'юрі
Я не обговорював з Ей Джеєм цей поєдинок, але якби я міг провести цей бій за великі гроші, я б порекомендував Ентоні прийняти його", - сказав Гірн.
Джошуа останній бій провів у серпні цього року, Нганну наприкінці жовтня програв Ф’юрі.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!