Вайлдер здивував прогнозом на бій Ф’юрі - Нганну

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну може перемогти нокаутом володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО)

"Я не знаю, як все складеться, але це залежатиме від того, як він (Нганну – прим.) почувається і як тренувався.

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Звісно, я вболіватиму за Нганну. Підтримую свого африканського брата.

Віддаю перевагу перемозі Френсіса нокаутом. Вперед, Нганну!", - сказав Вайлдер.