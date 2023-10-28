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Вайлдер здивував прогнозом на бій Ф’юрі - Нганну

Деонтей Вайлдер прокоментував бій Ф’юрі - Нганну
Вчора 23:10 515 0
Вайлдер здивував прогнозом на бій Ф’юрі - Нганну
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну може перемогти нокаутом володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це розповів колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО)

"Я не знаю, як все складеться, але це залежатиме від того, як він (Нганну – прим.) почувається і як тренувався.

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Звісно, я вболіватиму за Нганну. Підтримую свого африканського брата.

Віддаю перевагу перемозі Френсіса нокаутом. Вперед, Нганну!", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Ф’юрі переважив Нганну на церемонії зважування.

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