Головне
Кривбас розгромив СК Дніпро-1 у 12 турі УПЛ
Вчора 16:15 814
Реал з дублем Беллінгема переграв Барселону: результати 11 туру Ла-Ліги
Сьогодні 00:05 805
Ф'юрі - Нганну: LIVE-трансляція - дивитися онлайн
Вчора 21:51 14763
Трубін відбив черговий пенальті за Бенфіку
Вчора 21:42 1044
Брентфорд з Ярмолюком переграв Челсі Мудрика, Арсенал із Зінченком розгромив Шеффілд: результати 10 туру АПЛ
Вчора 21:31 947
Рух розписав мирову з Олександрією у 12 турі УПЛ
Вчора 19:58 205
Кривбас - Дніпро-1 3:0: огляд матчу
Вчора 19:40 218
Терлюга здобула дебютну бронзу на чемпіонаті світу з карате у Будапешті
Вчора 19:22 320
Полісся здолало Зорю у 12 турі УПЛ
Вчора 18:07 383
Динамо зіграло внічию із Колосом у 12 турі УПЛ
Вчора 16:54 619
Прямі трансляції

Ф'юрі - Нганну: LIVE-трансляція - дивитися онлайн

Вчора 21:51 14763 0
Ф'юрі - Нганну: LIVE-трансляція - дивитися онлайн
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) проведе бій проти ексчемпіона UFC з Камеруну Франсіса Нганну (дебют).

10-раундовий поєдинок відбудеться 28 жовтня в межах боксерського шоу в Саудівській Аравії.

Дивіться онлайн пряму трансляцію бою на нашому сайті. Початок боксерського вечора о 20:00 за київським часом. Головний бій розпочнеться після опівночі.

Пряма трансляція

Нганну - колишній чемпіон світу UFC у важкій категорії. Провів 20 поєдинків, 17 із яких виграв.

Тайсон Ф'юрі 23 грудня 2023 року проведе об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі проти Олександра Усика. На кону стоятимуть 4 найпрестижніших пояси професіонального боксу - WBC (Ф'юрі), IBF, WBA та WBO (Усик).

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 20893
Трубін відбив черговий пенальті за Бенфіку Трубін відбив черговий пенальті за Бенфіку 1044
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 31761
Кривбас - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Кривбас - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1143
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його сьогоднішньому бою 12433
Буковина - Нива (Бузова) - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Буковина - Нива (Бузова) - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1061
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50952 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84360 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25992
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136877
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 31317
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20465 7