Ф'юрі - Нганну: LIVE-трансляція - дивитися онлайн

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC в надважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) проведе бій проти ексчемпіона UFC з Камеруну Франсіса Нганну (дебют).

10-раундовий поєдинок відбудеться 28 жовтня в межах боксерського шоу в Саудівській Аравії.

Дивіться онлайн пряму трансляцію бою на нашому сайті. Початок боксерського вечора о 20:00 за київським часом. Головний бій розпочнеться після опівночі.

Пряма трансляція

Нганну - колишній чемпіон світу UFC у важкій категорії. Провів 20 поєдинків, 17 із яких виграв.

Тайсон Ф'юрі 23 грудня 2023 року проведе об'єднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі проти Олександра Усика. На кону стоятимуть 4 найпрестижніших пояси професіонального боксу - WBC (Ф'юрі), IBF, WBA та WBO (Усик).