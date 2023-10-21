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Ф’юрі: Я нокаутую Нганну за шість раундів

Ф’юрі прокоментував бій проти Нганну
Сьогодні 15:37 159 0
Ф’юрі: Я нокаутую Нганну за шість раундів
Фото - Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - isport.ua.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі впевнений у своїй перемозі у бою проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Про це розповів сам британський боксер.

"Я нокаутую його за шість раундів. Я битимуся на передній нозі, з високо піднятими руками, я спіймаю його жорстким джебом, 120-127 кілограмів прилетять йому в обличчя. Я відмочалю Нганну, його очі запливуть, а потім - бум, нокаут. Я йтиму вперед, а не відступатиму.

Ніхто не може впоратися з моєю силою. У жодного з цих суперважковаговиків немає навіть шансу. Я думаю, що Нганну - великий, сильний і дуже вправний боєць. Було багато боксерів, яким запропонували шанс побитися зі мною, але вони відмовилися", - відзначив Ф’юрі.

Бій Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Раніше Усик зробив прогноз на бій Ф'юрі - Нганну.

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