Усик зробив прогноз на бій Ф'юрі - Нганну

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі здобуде легку перемогу над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це розповів чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик.

"Для Ф'юрі бій із Нганну - це булка з маслом. Я виключно говорю з точки зору боксу. Коли люди кажуть, що Нганну може десь бахнути, і воно прилетить - так, він може це зробити. Але як ти можеш зробити це з двометровим гігантом, у якого за плечима 20 років у боксі? І проти нього б'ється хлопець, у якого немає жодного поєдинку як боксера. Так, як боєць UFC він крутий чемпіон, конкретно я не кажу, що він якийсь лівий. Він чемпіон UFC, але UFC це не бокс.

Я на сто відсотків упевнений, що Тайсон Ф'юрі виграє цей бій, не особливо напружуючись. Якщо щось зміниться під час бою - умовно, Ф'юрі лежатиме на підлозі, то я запишу відео і скажу: "Ні фіга собі, я наморосив, а тут, виявляється, таке". Так, я визнаю, що помилився, але потрібно дочекатися. Подивимося", - сказав Усик.