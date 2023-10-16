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Ф’юрі впевнений у своїй перемозі над Усиком

Тайсон Ф'юрі прокоментував бій проти Олександра Усика
Сьогодні 12:38 337 0
Ф’юрі впевнений у своїй перемозі над Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) впевнений у своїй перемозі над володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам британський боксер в інтерв'ю Дереку Чісорі.

"Зараз Усик мене не особливо хвилює, тому що спочатку мені необхідно розібратися з Френсісом. Коли я з ним розберуся, якщо я залишуся цілим і неушкодженим, то буду схожий на Донкі Конга і впораюся з цим маленьким хлопцем. 

Я змахну його, як маленьку краплю дощу з плеча. Але до цього я віддаю 100% своїх сил кожній людині, з якою б'юся", - сказав Ф'юрі 

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

Бій Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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