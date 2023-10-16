Ф’юрі впевнений у своїй перемозі над Усиком

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) впевнений у своїй перемозі над володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).
Про це розповів сам британський боксер в інтерв'ю Дереку Чісорі.
"Зараз Усик мене не особливо хвилює, тому що спочатку мені необхідно розібратися з Френсісом. Коли я з ним розберуся, якщо я залишуся цілим і неушкодженим, то буду схожий на Донкі Конга і впораюся з цим маленьким хлопцем.
Я змахну його, як маленьку краплю дощу з плеча. Але до цього я віддаю 100% своїх сил кожній людині, з якою б'юся", - сказав Ф'юрі
Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.
Бій Ф'юрі та Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.