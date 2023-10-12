Джерело - proboxtv.com.
Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа та володар тимчасового титулу WBO Чжан Чжилей можуть провести бій наприкінці цього року.
Про це повідомляє Pro Box TV з посиланням на власні джерела.
Оголошення про цей бій може відбутися "у будь-яку хвилину або день". Боксери вже зустрічалися під час аматорської кар’єри – у чвертьфіналі Олімпіади-2012 Джошуа здолав Чжилея за очками, Ентоні тоді здобув золото.
Раніше Чжилей нокаутував Джойса в реванші за статус обовʼязкового претендента на пояс WBO
Джошуа у серпні 2023-го достроково здолав Роберта Геленіуса.