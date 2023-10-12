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Джошуа може побитися з Чжилеєм

Бій може відбутися наприкінці року
Сьогодні 20:10 150 0
Джошуа може побитися з Чжилеєм
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Чжан Чжилей

Джерело - proboxtv.com.

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа та володар тимчасового титулу WBO Чжан Чжилей можуть провести бій наприкінці цього року.

Про це повідомляє Pro Box TV з посиланням на власні джерела.

Оголошення про цей бій може відбутися "у будь-яку хвилину або день". Боксери вже зустрічалися під час аматорської кар’єри – у чвертьфіналі Олімпіади-2012 Джошуа здолав Чжилея за очками, Ентоні тоді здобув золото.

Раніше Чжилей нокаутував Джойса в реванші за статус обовʼязкового претендента на пояс WBO

Джошуа у серпні 2023-го достроково здолав Роберта Геленіуса.

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