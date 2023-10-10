Шакур назвав двох найкращих легковаговиків світу

Шакур Стівенсон та Джервонта Девіс є найкращими боксерами легкої ваги

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, який піднявся у легку вагу, Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) назвав двох найкращих бійців свого дивізіону.

Про це розповів сам боксер.

"Два найкращі бійці в легкій вазі - це я і Девіс. Джервонта однозначно кращий як боєць, ніж Девін Хейні. Як я вже казав, усе залежить від нього. Девіс - зірка pay-per-view. Зі свого боку він змушує вболівальників прилипати дупами до стільців Я теж змушую їх прилипати дупами до стільців Тож давайте подивимося і все з'ясуємо. Коли він мені зателефонує, я буду готовий. Я думаю, що наш бій буде шаховою партією. Люди говорять про його силу. Девіс має чудову силу, він однозначно може зрубати суперника, але в багатьох випадках він ловить бійців, які йдуть на нього. Я чудово працюю на дистанції, відмінно її контролюю, тож побачимо", - сказав Стівенсон.

Шакур наприкінці року проведе бій за титул WBC.

Раніше Ломаченко відмовився від рекордного гонорару за бій з Шакуром.