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Ломаченко відмовився від рекордного гонорару за бій з Шакуром

Шакур прокоментував переговори з Ломаченком
Сьогодні 12:46 128 0
Ломаченко відмовився від рекордного гонорару за бій з Шакуром
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - boxing-social.com.

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) відмовився від поєдинку з Шакуром Стівенсоном (20-0, 10 КО) за вакантний пояс WBC у легкому дивізіоні.

Про це розповів сам американський боксер.

"За бій зі мною Ломаченку пропонували найбільший гонорар у його кар'єрі. Чому йому не побитися зі мною?

Наближаючись до завершення кар'єри, чому б не взяти найбільше грошей та не провести один із найбільших боїв у боксі? Чому ні?" - розповів Шакур.

Раніше Шакур домовився про бій із Де Лос Сантосом.

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