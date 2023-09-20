Ломаченко відмовився від рекордного гонорару за бій з Шакуром

Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) відмовився від поєдинку з Шакуром Стівенсоном (20-0, 10 КО) за вакантний пояс WBC у легкому дивізіоні.

Про це розповів сам американський боксер.

"За бій зі мною Ломаченку пропонували найбільший гонорар у його кар'єрі. Чому йому не побитися зі мною?

Наближаючись до завершення кар'єри, чому б не взяти найбільше грошей та не провести один із найбільших боїв у боксі? Чому ні?" - розповів Шакур.