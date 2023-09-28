Визначено дату бою Шакур – Де Лос Сантос

Бій відбудеться 16 листопада

Джерело - Чемпіон.

Компанія Top Rank офіційно оголосила про проведення бою між ексчемпіоном Шакуром Стівенсоном (20-0, 10 КО) і Едвіном Де Лос Сантосом (16-1, 14 КО).

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Боксери проведуть поєдинок 16 листопада у Лас-Вегасі. На кону буде титул WBC у легкій вазі, який звільнив Девін Хейні.

Стівенсон останній бій провів у квітні цього року, перемігши Сюїтіро Йосіно. Де Лос Сантос востаннє виходив у ринг у липні 2023-го, тоді він переміг Джозефа Адорно.

Нагадаємо, Стівенсон планував битися за пояс WBC із Френком Мартіном. Проте Мартін вийшов з переговорів і відмовився від бою.