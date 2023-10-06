Гірн: Я вірю, що бій Джошуа проти Хрговича буде за титул чемпіона світу

Джерело - Boxing News 24.

Наступний поєдинок між Ентоні Джошуа та Філіпом Хрговичем може відбутися за титул чемпіона світу.

Про це розповів промоутер Едді Гірн

"Як ми дізналися вчора, IBF фактично заявила, що Ей Джей буде битися з Філіпом Хрговичем за титул чемпіона світу. Джошуа відчайдушно хоче стати триразовим чемпіоном світу, і я вірю, що він збирається це зробити. Вчорашні новини від IBF дещо змінюють ситуацію у плані того, що переможець бою Ф’юрі-Усик повинен битися з Філіпом Хрговичем, інакше їх позбавлять титулу, і їм не потрібно буде з ним битися.

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Я вірю, що бій Джошуа проти Хрговича буде за титул чемпіона світу, і якщо це станеться, ми повинні розглянути цей варіант. У нас є бій з Вайлдером. Є над чим подумати, але ці новини, звичайно, змінюють ситуацію. Мета Джошуа - стати триразовим чемпіоном світу, і це дозволить нам досягти її.

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Бій з Вайлдером набагато масштабніший, але поєдинок з Хрговичем проходитиме за титул чемпіона IBF. Це завжди матиме пріоритет, але побачимо, що буде. Знову ж таки, ми лише чули, що в бою Усика та Ф’юрі буде двосторонній реванш, що розчаровує, але побачимо", - сказав Хірн.

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