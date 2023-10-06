Хргович відреагував на рішення IBF щодо бою Усик – Ф'юрі

Філіп Хргович прокоментував бій Усик – Ф'юрі

Хорватський боксер Філіп Хргович (15-0, 12 KO) розчарований рішенням IBF дати дозвіл на бій між володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) і чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам боксер.

"IBF написала, що якщо я виграю свій останній бій і якщо Усик переможе Дюбуа, то IBF введе обов'язковий для мене статус бою з Усиком за титул. Тепер IBF дозволила Тайсону Ф'юрі та Усику провести спочатку об'єднавчий бій. Переможець цього поєдинку зобов'язаний провести бій зі мною відразу після нього, без будь-яких інших проміжних поєдинків, тож я розраховую провести бій за чемпіонський титул у важкій вазі на початку наступного року. Важливо: IBF висунула зобов'язання для переможця бою Усик – Ф'юрі Я розчарований затримкою, але я буду готовий і не дозволю цьому відволікти мене від моєї мети – завоювання титулу. Неважливо, проти Усика чи Ф'юрі, мій час прийде", – сказав Хргович.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.