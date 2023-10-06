Головне
Зоря мінімально переграла Брейдаблік у 2 турі Ліги конференцій
Вчора 21:40 1308
Ребров довикликав Сватка у збірну України
Сьогодні 13:12 151
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 13:09 9722 1
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 10:32 2047
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 10:23 68572 7
Ковтун виграв срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 08:10 392
Зоря перемогла Брейдаблік, Динамо Загреб Михайліченка поступився Баллкані: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:06 1132
Ракув із Кочергіним поступився Штурму, Славія розгромила Шериф Коваля: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 869
Головний тренер збірної України з хокею пішов у відставку
Вчора 17:51 1033
Стаховський: Бути українцем небезпечно, бо росіяни тебе вб’ють...
Вчора 17:35 1027
Прямі трансляції

Хргович відреагував на рішення IBF щодо бою Усик – Ф'юрі

Філіп Хргович прокоментував бій Усик – Ф'юрі
Сьогодні 13:25 187 0
Хргович відреагував на рішення IBF щодо бою Усик – Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Філіп Хргович

Джерело - espn.com.

Хорватський боксер Філіп Хргович (15-0, 12 KO) розчарований рішенням IBF дати дозвіл на бій між володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) і чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам боксер.

"IBF написала, що якщо я виграю свій останній бій і якщо Усик переможе Дюбуа, то IBF введе обов'язковий для мене статус бою з Усиком за титул. Тепер IBF дозволила Тайсону Ф'юрі та Усику провести спочатку об'єднавчий бій. Переможець цього поєдинку зобов'язаний провести бій зі мною відразу після нього, без будь-яких інших проміжних поєдинків, тож я розраховую провести бій за чемпіонський титул у важкій вазі на початку наступного року.

Важливо: IBF висунула зобов'язання для переможця бою Усик – Ф'юрі

Я розчарований затримкою, але я буду готовий і не дозволю цьому відволікти мене від моєї мети – завоювання титулу. Неважливо, проти Усика чи Ф'юрі, мій час прийде", – сказав Хргович.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака 3077
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 9722 1
Вихід Кличка на бій з Повєткіним у Москві під Козацький марш Вихід Кличка на бій з Повєткіним у Москві під Козацький марш 2610
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 2047
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження 9930
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 68572 7
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136153
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30636
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62187
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 94026
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11776 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83857 1