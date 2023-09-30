Гірн: Наступний бій Джошуа може відбутися 2, 23 або 30 грудня

Промоутер розповів про наступний бій Ентоні Джошуа

Джерело - Boxing News 24.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) може провести бій у 2023 році.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Зараз ми повинні вирішити, чи Ентоні битиметься у грудні. Це те, що ми маємо вирішити наступного тижня, бо грудень уже не так і далеко. Ентоні має розпочати підготовку, якщо збирається битися у грудні.

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Звичайно, він може дочекатися великого бою у лютому чи березні, але він також хоче битися і залишатися активним. У нас буде шоу 2 грудня. Також є 23 грудня – це шоу, яке точно відбудеться. 16 вже зайняте. Отже, це або 2, 23 або 30 грудня", – сказав Гірн.

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