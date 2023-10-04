Головне
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:44 4317
Шахтар здолав Антервпен у 2 турі Юнацької Ліги УЄФА
Сьогодні 14:59 360
Велика Британія та Ірландія залишилися єдиними претендентами на проведення Євро-2028
Сьогодні 13:18 460
Шахтар зіграє в гостях проти Антверпена, Барселона - з Порту в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:59 665
Костюк програла росіянці Самсоновій у третьому колі турніру в Китаї
Сьогодні 12:21 699
Антверпен - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:52 599
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 10:32 4030
Трубін - у трійці найкращих гравців матчу Інтер - Бенфіка
Сьогодні 08:53 1088
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 2057
Огляд матчів 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:19 533
Прямі трансляції

Сулейман: Канело змусив чудового бійця виглядати звичайним

Маурісіо Сулейман прокоментував перемогу абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО) над абсолютом у першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).
Сьогодні 16:40 183 0
Сулейман: Канело змусив чудового бійця виглядати звичайним
#Сауль Канело Альварес, #Сулейман, #Джермелл Чарло

Джерело - boxingscene.com.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) краще підготувався до бою над володарем всіх поясів в першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 KO).

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Канело змусив чудового бійця виглядати звичайним. Його домінування було приголомшливим. Він більше хотів перемогти, докладав для цього зусиль і нав’язав свій стиль Джермеллу. Це було вражаюче.

З моменту, коли пролунав перший гонг, він почав чинити постійний тиск, і з першого раунду завдавав потужних та точних ударів по рукам, корпусу та голові, змушуючи Джермелла уповільнюватися при відступі, змушуючи його реагувати, а не діяти на попередження", — сказав Сулейман.

Чоловік з Гвадалахари домінував на рингу в суботу, чудово боксуючи, безжально відрізаючи ринг і відсікаючи спроби свого американського суперника, на якого він чинив інтенсивний і невпинний тиск, використовувати класичний стиль.

Інтенсивний темп і чудова фізична форма Канело є свідченням його виняткової підготовки, яка була надзвичайною. Його тренера Едді Рейносо слід похвалити за цей драматичний перехід до вдосконалення, за те, що він вимагав від Канело вийти з зони комфорту.

Табір був далеко від дому, сумка для гольфу, звісно, була викинута, тож уся увага та зосередженість – на підготовці до бою.

Цілі були досягнуті та перевершені. Під час бою Канело не сідав протягом хвилини відпочинку в жодному з раундів. Це було кристально чітке повідомлення про те, що він збирається здійснити подвиг проти іншого асболюта чемпіон у цьому унікальному історичному бою", – сказав Сулейман.

Раніше стали відомі суддівські записки бою Канело - Чарло.

Коментарі ()
Популярне зараз
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Скільки українські клуби заробляють у єврокубках 4030
Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів 2057
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 4317
Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2023/24 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 3316
Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця 4613
Арсенал несподівано програв Лансу, Інтер здолав Бенфіку: результати матчів Ліги чемпіонів Арсенал несподівано програв Лансу, Інтер здолав Бенфіку: результати матчів Ліги чемпіонів 1743
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16376
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38342 4
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15624 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 62131
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 24913
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215617 1