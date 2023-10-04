Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) краще підготувався до бою над володарем всіх поясів в першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 KO).

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Канело змусив чудового бійця виглядати звичайним. Його домінування було приголомшливим. Він більше хотів перемогти, докладав для цього зусиль і нав’язав свій стиль Джермеллу. Це було вражаюче.

З моменту, коли пролунав перший гонг, він почав чинити постійний тиск, і з першого раунду завдавав потужних та точних ударів по рукам, корпусу та голові, змушуючи Джермелла уповільнюватися при відступі, змушуючи його реагувати, а не діяти на попередження", — сказав Сулейман.

Чоловік з Гвадалахари домінував на рингу в суботу, чудово боксуючи, безжально відрізаючи ринг і відсікаючи спроби свого американського суперника, на якого він чинив інтенсивний і невпинний тиск, використовувати класичний стиль.

Інтенсивний темп і чудова фізична форма Канело є свідченням його виняткової підготовки, яка була надзвичайною. Його тренера Едді Рейносо слід похвалити за цей драматичний перехід до вдосконалення, за те, що він вимагав від Канело вийти з зони комфорту.

Табір був далеко від дому, сумка для гольфу, звісно, була викинута, тож уся увага та зосередженість – на підготовці до бою.

Цілі були досягнуті та перевершені. Під час бою Канело не сідав протягом хвилини відпочинку в жодному з раундів. Це було кристально чітке повідомлення про те, що він збирається здійснити подвиг проти іншого асболюта чемпіон у цьому унікальному історичному бою", – сказав Сулейман.