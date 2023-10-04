Ф'юрі про Вайлдера: У нього серце лева

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі поважає ексчемпіона Деонтея Вайлдера, з яким провів три поєдинки.
Слова британського боксера цитує журналіст Майкл Бенсон.
"Чесна гра щодо Деонтея, у нього серце лева. Неважливо, що він говорить про мене, ти маєш захоплюватися тим, з ким бився тричі. Чи були у мене в рукавичках підкови, чи у нього був надто важкий костюм, я поважаю той факт, що ми пройшли трилогію і вибили один з одного шишки", - сказав Ф’юрі.
Tyson Fury on Deontay Wilder: “Fair play to Deontay, he has got the heart of a lion. No matter what he says about me, you have to admire someone you fought three times. Whether I had horse shoes in my gloves or he had a suit too heavy, I respect that fact that we've had the…— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 3, 2023
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