Ф'юрі про Вайлдера: У нього серце лева

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі поважає ексчемпіона Деонтея Вайлдера, з яким провів три поєдинки.

Слова британського боксера цитує журналіст Майкл Бенсон.

"Чесна гра щодо Деонтея, у нього серце лева. Неважливо, що він говорить про мене, ти маєш захоплюватися тим, з ким бився тричі. Чи були у мене в рукавичках підкови, чи у нього був надто важкий костюм, я поважаю той факт, що ми пройшли трилогію і вибили один з одного шишки", - сказав Ф’юрі.