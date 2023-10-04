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Ф'юрі про Вайлдера: У нього серце лева

Ф'юрі розповів про Деонтея Вайлдера
Сьогодні 11:18 143 0
Ф'юрі про Вайлдера: У нього серце лева
Фото: Getty Images
#Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі поважає ексчемпіона Деонтея Вайлдера, з яким провів три поєдинки.

Слова британського боксера цитує журналіст Майкл Бенсон.

"Чесна гра щодо Деонтея, у нього серце лева. Неважливо, що він говорить про мене, ти маєш захоплюватися тим, з ким бився тричі. Чи були у мене в рукавичках підкови, чи у нього був надто важкий костюм, я поважаю той факт, що ми пройшли трилогію і вибили один з одного шишки", - сказав Ф’юрі.

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