Чжилей назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) завершиться поразкою українця.

Про це заявив тимчасовий чемпіон WBO у суперважкій вазі Чжан Чжилей (26-1-1, 21 KO)

"Я хочу бачити, як найсильніші борються з найсильнішими. Багато речей стоять на заваді. Здається, що з боку бізнесу це поза контролем бійців.

Усик має багато відмінних навичок. Але Ф'юрі має майже всі переваги, які тільки можна отримати: зріст, розмах, дистанція та спритність. Тайсон Ф'юрі переможе, але ми ще побачимо", - сказав Чжилей.