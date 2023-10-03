Гірн: Бій Канело - Чарло був схожий на спаринг

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) краще підготувався до бою над володарем всіх поясів в першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 KO).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Альварес вийшов на бій голоднішим. Він був краще морально та фізично. Але важко зрозуміти, що робив Чарло.

Хлопець отримав таку нагоду й відмовився кинути гральні кістки. Це було схоже на спаринг. Я зараз говорю як фанат. Я не маю жодного відношення до цього бою. Фанати мають право на свою думку, і я теж.

Я просто не можу зрозуміти, як можна сидіти на пресконференції та говорити: "Це мій час, спадщина, збираюся вразити світ, покажу, що я великий", а потім навіть не спробувати перемогти.

Такі виступи можуть вплинути на подальшу кар’єру", - сказав Гірн.