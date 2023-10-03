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Шакур: Вибив би з Ломаченка все лайно

Шакур Стівенсон хоче отримати бій з Василем Ломаченком
Сьогодні 11:10 178 0
Шакур: Вибив би з Ломаченка все лайно
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко, #Шакур Стівенсон

Джерело - talksport.com.

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) хоче провести бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Хотів би провести бій з Ломаченком. Не розумію, чому ні. Я вибив би з нього все лайно. Він має велике ім'я в легкій вазі, і якщо мені вдасться змусити його вийти в ринг, то світ зрозуміє, що я – справжній чемпіон. Я маю шанс відправити його в нокаут.

Сподіваюся, нам все ж вдасться організувати цей поєдинок. Не знаю, чи його команда тримає подалі від мене", – сказав Стівенсон.

Шакур наприкінці року проведе бій за титул WBC.

Раніше Ломаченко відмовився від рекордного гонорару за бій з Шакуром.

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