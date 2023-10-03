Шакур: Вибив би з Ломаченка все лайно

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) хоче провести бій проти Василя Ломаченка (17-3, 11 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Хотів би провести бій з Ломаченком. Не розумію, чому ні. Я вибив би з нього все лайно. Він має велике ім'я в легкій вазі, і якщо мені вдасться змусити його вийти в ринг, то світ зрозуміє, що я – справжній чемпіон. Я маю шанс відправити його в нокаут.

Сподіваюся, нам все ж вдасться організувати цей поєдинок. Не знаю, чи його команда тримає подалі від мене", – сказав Стівенсон.