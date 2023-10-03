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Де Ла Хойя: Канело проти Чарло – надзвичайно нудний бій

Оскар Де Ла Хойя прокоментував бій Канело - Сарло
Сьогодні 10:40 199 0
Де Ла Хойя: Канело проти Чарло – надзвичайно нудний бій
Фото - gettyimages
#Де Ла Хойя, #Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) Сауль Канело Альварес (60-2-2, 39 KO) здобув легку перемогу над володарем всіх поясів в першій середній вазі Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 KO).

Про це розповів промоутер Оскар Де Ла Хойя.

"Канело проти Чарло – надзвичайно нудний бій. Джермелл просто вийшов за чеком. Звичайно, Канело, як я й казав, ніби застряг у сипучих пісках і викидав бомби.

Канело легко переміг, але в будь-якому разі, якщо ми хочемо, щоб бокс вижив і процвітав, нам потрібні супербої. Бійці постійно повинні битися один з одним.

Нам, промоутерам, потрібно співпрацювати. Едді Хірн, Боб Арум, Ел Хеймон та інші, об’єднаймося. Я кидаю виклик. Давайте зберемося, об’єднаємо наші інтелектуальні сили та щось вигадаємо, бо бокс може померти. Я вас викликаю всіх. Зробімо це", - сказав Де Ла Хойя.

Канело переміг одноголосним рішенням суддів.

Раніше стали відомі суддівські записки бою Канело - Чарло.

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