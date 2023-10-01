Чарло: Хочу битися з Теренсом Кроуфордом

Чарло назвав наступних бажаних суперників

Джерело - Bad Left Hook.

Абсолютний чемпіон у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) назвав суперників, з ким хоче провести наступний поєдинок.

Про це він розповів після поразки абсолютному чемпіону у другій середній вазі Саулю Альваресу (60-2-2, 39 КО).

"Думаю, що з переможцем бою Тім Цзю - Браян Мендоса, або з тим, з ким мені доведеться битися. Готовий битися з ким завгодно. Я хочу битися з Теренсом Кроуфордом, до біса це.

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Я міг би зробити це з ним у своїй ваговій категорії. Знаю, що він десь тут. Я буду битися з Теренсом Кроуфордом. Нехай він поб'ється у реванші зі Спенсом і покінчить з цим. Я скоро повернуся до тренувань, не хвилюйтеся про це", - сказав Чарло.

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