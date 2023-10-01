Головне
Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло
Сьогодні 08:19 1952
NAVI перемогли Monte на шляху до фіналу ESL Pro League Season 18
Сьогодні 10:42 150
Калініна обіграла 8-у ракетку світу Вондроушову на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 09:50 476
Росіянин Гассієв поступився Валліну роздільним рішенням суддів
Сьогодні 09:30 390
Збірна України поступилася Кубі на старті кваліфікації на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:44 900
Канело впевнено переміг Чарло рішенням суддів
Сьогодні 08:35 380
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 2609 1
Шахтар може звільнити ван Леувена
Вчора 22:37 1438
Тоттенгем дотиснув Ліверпуль, Манчестер Сіті поступився Вулвергемптону: результати 7 туру АПЛ
Вчора 21:38 1193
Зоря зіграла внічию із Чорноморцем у 9 турі УПЛ
Вчора 20:55 349
Прямі трансляції

Альварес: Ніхто не може перемогти цього Канело

Канело розповів про наступного суперника
Сьогодні 11:23 179 0
Альварес: Ніхто не може перемогти цього Канело
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - Bad Left Hook.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) готовий битися з будь-яким суперником.

Про це він розповів після перемоги над Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).

"Мені начхати. Я завжди сильний боєць. Я сильна людина. Ніхто не може перемогти цього Канело. Ми працювали над тим, щоб бити по корпусу. Ми знаємо, що Чарло - чудовий боєць, який вміє рухатися на ринзі, тому ми три місяці працювали в спортзалі.

  Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло

Я все ще люблю бокс. Я страшенно люблю бокс! Бокс — це моє життя. Бокс зробив мене тією людиною, якою я є сьогодні. Бокс - це моє життя. Ось чому я так його люблю", - сказав Канело.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги 2609 1
Гаттузо у перші дні роботи в Марселі бив своїх підопічних на тренуваннях Гаттузо у перші дні роботи в Марселі бив своїх підопічних на тренуваннях 1443
Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ Шахтар поступився Ворсклі у 9 турі УПЛ 1705
Шахтар може звільнити ван Леувена Шахтар може звільнити ван Леувена 1438
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО 2682
Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло 1952
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8064 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 135993
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15585 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 82348
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23281 1
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 24760