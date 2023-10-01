Альварес: Ніхто не може перемогти цього Канело

Канело розповів про наступного суперника

Джерело - Bad Left Hook.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Канело Альварес (58-2-2, 39 КО) готовий битися з будь-яким суперником.

Про це він розповів після перемоги над Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).

"Мені начхати. Я завжди сильний боєць. Я сильна людина. Ніхто не може перемогти цього Канело. Ми працювали над тим, щоб бити по корпусу. Ми знаємо, що Чарло - чудовий боєць, який вміє рухатися на ринзі, тому ми три місяці працювали в спортзалі.

Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло

Я все ще люблю бокс. Я страшенно люблю бокс! Бокс — це моє життя. Бокс зробив мене тією людиною, якою я є сьогодні. Бокс - це моє життя. Ось чому я так його люблю", - сказав Канело.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!