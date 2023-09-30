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Арум: Ф’юрі та Усик – два найкращих супертяжі цього покоління

Боб Арум прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 23:10 114 0
Арум: Ф’юрі та Усик – два найкращих супертяжі цього покоління
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - boxingscene.com.

У бою за чотири титули суперважкої ваги між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зійдуться два найкращі боксери категорії нинішнього часу.

Про це розповів промоутер британця Боб Арум.

Актуально: Ф'юрі звернувся до Усика після підписання контракту на бій

"Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик – два найкращих супертяжі нинішнього покоління. Тож я вже не можу дочекатися, коли вони вийдуть у ринг. Один і другий є винятковими талантами, які заслужено битимуться за найбільший приз у цьому спорті.

Це найбільша подія в історії боксу", – відзначив Арум.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

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