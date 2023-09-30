Арум: Ф’юрі та Усик – два найкращих супертяжі цього покоління

Джерело - boxingscene.com.
У бою за чотири титули суперважкої ваги між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі зійдуться два найкращі боксери категорії нинішнього часу.
Про це розповів промоутер британця Боб Арум.
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"Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик – два найкращих супертяжі нинішнього покоління. Тож я вже не можу дочекатися, коли вони вийдуть у ринг. Один і другий є винятковими талантами, які заслужено битимуться за найбільший приз у цьому спорті.
Це найбільша подія в історії боксу", – відзначив Арум.
Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.
При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.