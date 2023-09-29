Ф'юрі звернувся до Усика після підписання контракту на бій

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) підтвердив бій з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Я роблю те, що кажу. Я кажу те, що роблю. Бій за абсолюта. Це епоха Циганського короля. Усик, ти більше не тікатимеш, як кролик - ти це отримаєш", - написав Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що бій має відбутися наприкінці 2023 року у Саудівській Аравії, орієнтовна дата – 23 грудня. Якщо не вдасться влаштувати бій у грудні, то його обов'язково проведуть у січні 2024 року.

При цьому бій Ф’юрі з Нганну 28 жовтня залишається в силі.

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