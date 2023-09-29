Ломаченко: Митрополит Онуфрій - дуже світла людина

Джерело - СПЖ.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко розповів про своє ставлення до голови УПЦ МП Митрополита Онфурія.

Про це повідомляє портал СПЖ.

"Я кілька разів приходив до Києво-Печерської лаври прикладатися до мощей і там познайомився з ченцями. Вони запросили, казали, що якщо буде в мене можливість, час, то щоб приходив на послух. Якось після поєдинку я повернувся й зателефонував, попросив про таку можливість. Ми приїхали ненадовго, буквально на півдня, потрудилися трохи та поїхали додому.

Митрополит Онуфрій дуже світла людина. У людей, які дуже давно духовно розвиваються, відчувається сила та міць, якою Всевишній їх наділяє. Складно підібрати якісь слова, складно це описувати. Але відчувається сила людини.

Ти чудово розумієш, що все це він отримує завдяки своїм молитвам, завдяки старанням, завдяки любові до Господа. Напевно, ось цим відповідає йому Господь і дає йому внутрішню енергію, яку людина може відчути, навіть перебуваючи просто поруч", - сказав Ломаченко.

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