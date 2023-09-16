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Маліньяджі: Хейні здобув спірну перемогу над Ломаченком

Пол Маліньяджі прокоментував перемогу Девіна Хейні над Василем Ломаченком у бою за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі.
Сьогодні 15:27 187 0
Маліньяджі: Хейні здобув спірну перемогу над Ломаченком
Фото - Getty Images
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - tribuna.com.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) здобув спірну перемогу над Василем Ломаченком (17-3, 11 КО).

Про це розповів колишній чемпіон Пол Маліньяджі.

"Схоже, що абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні збирається піднятися у першу напівсередню вагу, щоб кинути виклик володарю титулу WBC Реджису Прогрейсу, і це буде хороший бій. Обом, попри всі досягнення, є що доводити після попередніх поєдинків. 

Прогрейс не виглядав добре в бою проти Даніеліто Зоррільї, хоча від нього чекали на легку перемогу. Хейні здобув спірну перемогу над Василем Ломаченком у травні, хоча більшість вважала, що він програв.

Ймовірно, ми побачили останній бій Хейні у легкій вазі. Перед поєдинком з Василем Девін не приховував, що йому складно робити 62,2 кг. Якщо він дозволить своєму тілу набрати вагу для наступного дивізіону, то йому буде складніше повернутися. До того ж для Хейні є хороші бої у першій напівсередній вазі", - сказав Маліньяджі.

Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів: 116-112, 115-113, 115-113.

Раніше Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні.

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