Нганну: Ф’юрі - це великий монстр

Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон UFC Френсіс Нганну (17-3) повинний викластись на повну у бою проти володаря чемпіонського пояса WBC у надважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).
Про це розповів сам боєць.
"Тайсон Ф’юрі - це великий монстр. Я стояв біля нього і думав: "Блін, цей хлопець великий. Потрібно дійсно викладатись на повну". Потім я був на пресконференції, де стояв поряд з ним, і він такий: "Так, подивіться на мій товстий живіт, я товста свиня, я такий".
Не обманюй мене, я бачив як ти боксуєш. Ти взагалі не боксуєш як товстун. Бо якщо ви просто зосереджуєтеся на його тілі, вам здається, що це буде легко. Ні, чоловіче. Коли я дивлюся його бої, то мені здається, що його суперники про щось шкодують. Тож не обманюй мене", - сказав Нганну.
Нагадаємо WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.
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