WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну

Джерело - boxingscene.com.
WBC надала спеціальний дозвіл чемпіону Тайсону Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) на бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.
Про це повідомив президент організації Маурісіо Сулейман.
"Тайсон Ф’юрі отримав спеціальний дозвіл від WBC на бій з Френсісом Нганну, оскільки офіційного претендента немає.
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Він намагався організувати бої проти Руїса, Джошуа та Усика, але домовленості не було досягнуто", - сказав Сулейман.
Бій відбудеться 28 жовтня.
Нагадаємо, промоутер назвав потенційну дату бою Усик - Ф’юрі.