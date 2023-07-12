WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну

WBC надала спеціальний дозвіл чемпіону Тайсону Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) на бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Про це повідомив президент організації Маурісіо Сулейман.

"Тайсон Ф’юрі отримав спеціальний дозвіл від WBC на бій з Френсісом Нганну, оскільки офіційного претендента немає.

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Він намагався організувати бої проти Руїса, Джошуа та Усика, але домовленості не було досягнуто", - сказав Сулейман.