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WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну

Маурісіо Сулейман прокоментував бій Ф’юрі - Нганну
Сьогодні 12:25 266 0
WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну
Фото - gettyimages
#Сулейман, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - boxingscene.com.

WBC надала спеціальний дозвіл чемпіону Тайсону Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) на бій проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Про це повідомив президент організації Маурісіо Сулейман.

"Тайсон Ф’юрі отримав спеціальний дозвіл від WBC на бій з Френсісом Нганну, оскільки офіційного претендента немає.

Актуально: Красюк: Ф’юрі слід позбавити пояса WBC

Він намагався організувати бої проти Руїса, Джошуа та Усика, але домовленості не було досягнуто", - сказав Сулейман.

Бій відбудеться 28 жовтня.

Нагадаємо, промоутер назвав потенційну дату бою Усик - Ф’юрі.

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