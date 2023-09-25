Менеджер Чжилея: У нас були шпигуни в таборі Джойса

Команда тимчасового чемпіона WBO в надважкій вазі Чжана Чжилея (26-1-1, 21 KO) знала подробиці тренувального табору боксера надважкої ваги Джо Джойса (15-2, 14 КО).

Про це розповів менеджер Чжилея Террі Лейн.

"Ми знали, що Джойс викидатиме багато ударів по корпусу, щоб Чжилей опустив блок. Ми знали, що він зміщуватиметься вліво. У нас були шпигуни в його таборі в Лас-Вегасі. Ми знали про все, над чим вони працювали.

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Ти можеш рухатися вліво, але коли ти набрав 11 кілограмів, ти не перетворишся на рингу на Мохаммеда Алі. Тож ми були готові до всього цього. Нас нічого не здивувало. Чжилей був терплячим, займав свої позиції та впіймав Джойса жорстким правим хуком", - сказав Лейн.