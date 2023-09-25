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Менеджер Чжилея: У нас були шпигуни в таборі Джойса

Менеджер Чжилея розповів про подробиці підготовки до бою з Джойсом
Сьогодні 15:32 245 0
Менеджер Чжилея: У нас були шпигуни в таборі Джойса
#WBO, #Джо Джойс, #Чжан Чжилей

Джерело - Boxing Social.

Команда тимчасового чемпіона WBO в надважкій вазі Чжана Чжилея (26-1-1, 21 KO) знала подробиці тренувального табору боксера надважкої ваги Джо Джойса (15-2, 14 КО).

Про це розповів менеджер Чжилея Террі Лейн.

"Ми знали, що Джойс викидатиме багато ударів по корпусу, щоб Чжилей опустив блок. Ми знали, що він зміщуватиметься вліво. У нас були шпигуни в його таборі в Лас-Вегасі. Ми знали про все, над чим вони працювали.

  Чжилей: Ви хочете побачити, як я стулю пельку Ф'юрі?

Ти можеш рухатися вліво, але коли ти набрав 11 кілограмів, ти не перетворишся на рингу на Мохаммеда Алі. Тож ми були готові до всього цього. Нас нічого не здивувало. Чжилей був терплячим, займав свої позиції та впіймав Джойса жорстким правим хуком", - сказав Лейн.

Нагадаємо, Чжан Чжилей переміг Джо Джойса в бою-реванші.

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