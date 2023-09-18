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Ф’юрі: Я отримаю валізу грошей за бій з Нганну

Ф’юрі прокоментував бій проти Нганну
Сьогодні 14:40 248 0
Ф’юрі: Я отримаю валізу грошей за бій з Нганну
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі пояснив бій з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це розповів сам британський боксер.

"Хейтери будуть ненавидіти. Я отримаю валізу грошей. Я отримаю до біса якийсь великий чемодан. Тож я не буду погано себе почувати, коли переведу в готівку свій чек.

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Мені буде пофіг, коли я буду їсти морозиво, зефірки і днями безперервно пити "Піна коладу". Я не думаю про різних боксерів та інше лайно.

Так, хейтери будуть хейтити, навіть у знаменитостей є хейтери. Я впевнений, що у Ван Гога були свої хейтери, але сьогодні я не можу назвати жодного з них. Тож це вам про все говорить. У нас все буде гаразд", - сказав Ф’юрі.

Бій відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Нагадаємо WBC надала спеціальний дозвіл Фʼюрі на бій проти Нганну.

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