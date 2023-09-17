Де Ла Хойя: У реванші Спенса та Кроуфорда відбудеться те ж саме

Спенс вже активував опцію реваншу

Джерело - Чемпіон.

Теренс Кроуофорд (40-0, 31 КО) переможе Еррола Спенса (28-1, 22 КО) у реванші.

Про це заявив колишній чемпіон світу та промоутер Оскар Де Ла Хойя.

"Хочу, щоб реванш відбувся, бо перший бій був дуже хорошим. І знаєте що? В другому поєдинку відбудеться те ж саме. Не важливо, в якій вазі він буде проходити. Кроуфорд - великий хлопець, Спенс - також", - сказав Де Ла Хойя.

Спенс вже активував опцію реваншу, він хотів продовжити кар’єру в першій середній вазі.

Проте в угоді прописано, що право вибору вагової категорії буде за переможцем першого поєдинку. Якщо Кроуфорд хоче залишитися в напівсередній вазі, Ерролу, можливо, доведеться піти на деякі поступки.

У липні Кроуфорд переміг Спенса технічним нокаутом у 9-му раунді.

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