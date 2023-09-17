Головне
Шахтар у більшості переграв Оболонь у 7 турі УПЛ
Вчора 18:57 1315
Рома декласувала Емполі Коваленка, Аталанта програла Фіорентині: результати матчів Серії А
Сьогодні 23:38 724
Магучіх виграла етап Діамантової ліги з найкращим результатом сезону
Сьогодні 22:40 314
Зінченко взяв участь у переможній гольовій атаці Арсенала в матчі АПЛ - ВІДЕО
Сьогодні 21:25 905
Стали відомі арбітри матчу Шахтар - Порту в Лізі чемпіонів
Сьогодні 20:53 248
Арсенал Зінченка переміг Евертон Миколенка, Борнмут із Забарним зіграв унічию з Челсі із Мудриком: результати матчів АПЛ
Сьогодні 20:29 836
Шахтар визначився із заявкою на матч Ліги чемпіонів з Порту
Сьогодні 19:57 455
Кривбас вирвав перемогу у Вереса в 7 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 365
Лівий берег знищив Кремінь, Металург уникнув поразки від ФСК Маріуполь: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 18:11 769
Дніпро-1 та Колос зіграли внічию в 7 турі УПЛ
Сьогодні 16:59 497
Прямі трансляції

Де Ла Хойя: У реванші Спенса та Кроуфорда відбудеться те ж саме

Спенс вже активував опцію реваншу
Сьогодні 21:53 203 0
Де Ла Хойя: У реванші Спенса та Кроуфорда відбудеться те ж саме
Фото: Getty Images
#Де Ла Хойя, #Еррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Джерело - Чемпіон.

Теренс Кроуофорд (40-0, 31 КО) переможе Еррола Спенса (28-1, 22 КО) у реванші.

Про це заявив колишній чемпіон світу та промоутер Оскар Де Ла Хойя.

"Хочу, щоб реванш відбувся, бо перший бій був дуже хорошим. І знаєте що? В другому поєдинку відбудеться те ж саме. Не важливо, в якій вазі він буде проходити. Кроуфорд - великий хлопець, Спенс - також", - сказав Де Ла Хойя.

Спенс вже активував опцію реваншу, він хотів продовжити кар’єру в першій середній вазі.

Проте в угоді прописано, що право вибору вагової категорії буде за переможцем першого поєдинку. Якщо Кроуфорд хоче залишитися в напівсередній вазі, Ерролу, можливо, доведеться піти на деякі поступки.

У липні Кроуфорд переміг Спенса технічним нокаутом у 9-му раунді.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
СК Дніпро-1 - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ СК Дніпро-1 - Колос - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1417
ЛНЗ - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ ЛНЗ - Рух - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 2388
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12526
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 23891
Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги Валенсія без Яремчука розібралася з Атлетіко, Барселона розгромила Бетіс: результати матчів 5 туру Ла-Ліги 1976
Кривбас - Верес - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Кривбас - Верес - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1322
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61667
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 81564
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 23362 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 300372
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 30280
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108776 4