Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Сьогодні 09:17 177
Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:53 226
Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ
Вчора 21:39 1128
Збірна Польщі звільнила головного тренера
Вчора 19:22 797
Звягель оголосив про відхід Максимова
Вчора 19:08 553
Бех-Романчук пропустить фінал Діамантової ліги
Вчора 16:25 920
Принц Гаррі зустрівся з Тайрою на Іграх нескорених-2023
Вчора 14:02 789
Сандерленд презентував Русина
Вчора 11:50 699
Ярмоленко забив 46-й гол за збірну, до рекорду Шевченка - 2 кроки
Вчора 10:21 1403
Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024
Вчора 09:40 1816
Прямі трансляції

Президент WBC Сулейман: Ми хотіли б побачити бій Ф'юрі проти Усика

Президент WBC прокоментував обов'язковий захист титулу Ф'юрі
Сьогодні 08:35 231 0
Президент WBC Сулейман: Ми хотіли б побачити бій Ф'юрі проти Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Manchester Evening News.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може не поспішати проводити обов'язковий захист титулу 

Про це розповів президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"Тайсон не бився з Усиком, тому що Олександр не був готовий у грудні минулого року. Потім вони не змогли цього зробити в березні, а потім розійшлися. Ентоні Джошуа – те саме, тому не звинувачуйте Тайсона Ф’юрі. Він був там і був тоді готовий. Мені подобається поєдинок Ф’юрі та Нганну. Ми не будемо квапитись з обов’язковим претендентом.

  Хргович: Усик повинен побитися з обов’язковим претендентом - я наступний у черзі

Ми призначили бій Вайлдера проти Руїса, і переможець був би обов’язковим претендентом, але цей поєдинок не відбувся. Тому обов’язкового претендента немає. Ф'юрі, безсумнівно, найкращий боєць надважкої ваги. Ми хотіли б побачити Ф’юрі проти Усика, тому не будемо втручатися в плани провести масштабний поєдинок за всі пояси, і саме тому ми не поспішаємо шукати обов’язкового претендента. Побачимо, що буде на конвенції WBC.

  Актуально: Руїс хоче провести бій з Усиком

Всі зосереджені на 28 жовтня. Як тільки цей бій відбудеться, ми проведемо конвенцію WBC 12-17 листопада, і з цього моменту Рада керуючих WBC ухвалить рішення щодо надважкої ваги", - сказав Сулейман.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 14949
Збірна України оголосила заявку на матчі Ліги націй з Сербією та Польщею Збірна України оголосила заявку на матчі Ліги націй з Сербією та Польщею 1658
Ярмоленко забив 46-й гол за збірну, до рекорду Шевченка - 2 кроки Ярмоленко забив 46-й гол за збірну, до рекорду Шевченка - 2 кроки 1403
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11895
Судаков розповів про помилку в матчі з Італією Судаков розповів про помилку в матчі з Італією 1521
Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією 1356
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49078
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42671
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 88970 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33843 3
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16162
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3494