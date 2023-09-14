Президент WBC Сулейман: Ми хотіли б побачити бій Ф'юрі проти Усика

Президент WBC прокоментував обов'язковий захист титулу Ф'юрі

Джерело - Manchester Evening News.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може не поспішати проводити обов'язковий захист титулу

Про це розповів президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"Тайсон не бився з Усиком, тому що Олександр не був готовий у грудні минулого року. Потім вони не змогли цього зробити в березні, а потім розійшлися. Ентоні Джошуа – те саме, тому не звинувачуйте Тайсона Ф’юрі. Він був там і був тоді готовий. Мені подобається поєдинок Ф’юрі та Нганну. Ми не будемо квапитись з обов’язковим претендентом.

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Ми призначили бій Вайлдера проти Руїса, і переможець був би обов’язковим претендентом, але цей поєдинок не відбувся. Тому обов’язкового претендента немає. Ф'юрі, безсумнівно, найкращий боєць надважкої ваги. Ми хотіли б побачити Ф’юрі проти Усика, тому не будемо втручатися в плани провести масштабний поєдинок за всі пояси, і саме тому ми не поспішаємо шукати обов’язкового претендента. Побачимо, що буде на конвенції WBC.

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Всі зосереджені на 28 жовтня. Як тільки цей бій відбудеться, ми проведемо конвенцію WBC 12-17 листопада, і з цього моменту Рада керуючих WBC ухвалить рішення щодо надважкої ваги", - сказав Сулейман.

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