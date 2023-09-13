Хргович: Усик повинен побитися з обов’язковим претендентом - я наступний у черзі

Хрговоич хоче провести бій з Усиком

Джерело - Чемпіон.

Претендент на титул IBF у суперважкій вазі Філіп Хргович має намір провести бій проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика.

Про це він розповів порталу Boxing Social.

"Я не можу розслабитися у відпустці, оскільки знаю, що я наступний у черзі. Я думаю про це щодня. У Ф’юрі призначено бій проти Нганну, він недоступний, тому Усик повинен побитися з обов’язковим претендентом, і я наступний у черзі. Я давним-давно заслужив на цей шанс, я довго чекаю, тому я готовий битися.

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Вони повинні дотримуватись правил, і в наступному бою Усик повинен побитися зі мною", - сказав Хргович.

Усик у серпні нокаутував Дюбуа у 9-му раунді. Хрогович у серпні здолав Демсі Маккіна.

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