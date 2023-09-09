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Фроч: Якщо Вайлдер нокаутує Джошуа, це стане кінцем для Ентоні

Ексчемпіон світу дав прогноз на бій Джошуа - Вайлдер
Сьогодні 17:34 322 0
Фроч: Якщо Вайлдер нокаутує Джошуа, це стане кінцем для Ентоні
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing Social.

Поразка Ентоні Джошуа (26-3, 23 КО) у бою з Деонтеєм Вайлдером (43-2-1 42 KO) може стати кінцем для британського боксера.

Про це заявив колишній чемпіон світу Карл Фроч.

"Якщо Деонтей Вайлдер нокаутує Джошуа, я не думаю, що Ентоні захоче знову битися після цього. Я вважаю, що після такого він не зможе відновитися. Якщо Вайлдер нокаутує Джошуа, це стане кінцем для Ентоні. Мені здається, що після цього він не повернеться.

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Я мушу сказати чесно: після поразки від Енді Руїса Джошуа став вразливим бійцем. Я вважаю, що після тієї поразки він більше не був колишнім. Ви можете бачити, про що він думає. Коли я дивлюся, як він б’ється, я стурбований тим, що в його голові все більше не так, як раніше.

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Якщо Джошуа переможе нокаутом з одного удару, то, на мою думку, він зніме прокляття і повернеться. Тоді потрібно буде якнайшвидше влаштувати бій з Тайсоном Ф’юрі, оскільки я думаю, що чим довше Ф’юрі знаходиться поза рингом, тим далі від нас віддаляється їхній поєдинок", - сказав Фроч.

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