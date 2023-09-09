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Ф’юрі: Джошуа зірвав наш бій, Усик теж, а Руїс попросив 20 млн доларів

Ф’юрі прокоментував бій з Нганну
Сьогодні 15:26 208 0
Ф’юрі: Джошуа зірвав наш бій, Усик теж, а Руїс попросив 20 млн доларів
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Енді Руїс

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) пояснив бій з колишнім бійцем UFC Френсісом Нганну.

Про це розповів сам британський боксер.

"Річ не в Усику чи будь-якому іншому боксері. Річ у тому, що ми з Нганну влаштовуємо поєдинок, до цього більше нема чого додати.

Усі боксери мали шанс домовитися зі мною протягом останніх дев’яти місяців. Вони цього не зробили, тому ми пішли далі й погодилися побитися зі справжнім чоловіком, який готовий кинути собі виклик.

Факти є фактами: Джошуа зірвав наш бій, Усик теж, а Енді Руїс попросив 20 мільйонів доларів, тож він теж його зірвав. Вайлдера попросили побитися з Руїсом у фінальному елімінаторі у лютому. Вони обидва відмовилися, тож вони теж зірвали бій.

Я погодився битися зі справжнім чоловіком, який побажав прийняти виклик. Якщо їм є що сказати з цього приводу, то я стою прямо тут. Хлопець із ММА прийшов і кинув мені виклик, чого ніхто з так званих боксерів не зробив. Я віддаю належне Нганну", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, переможець бою Ф’юрі - Нганну отримає спеціальний пояс.

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