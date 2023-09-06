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Чісора: Кожен хоче битися з Джошуа

Дерек Чісора розповів можливий бій Вайлдер - Джошуа
Сьогодні 21:53 218 0
Чісора: Кожен хоче битися з Джошуа
Фото: Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Boxing Social.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) може провести проміжний бій перед поєдинком із Деонтеєм Вайлдером (43-2-1 42 KO).

Про це розповів Дерек Чісора (34-13, 23 КО).

"Так. Але ви повинні розуміти, що тут Вайлдер, Тайсон Ф’юрі і Ентоні Джошуа. Вони обидва хочуть битися з Ей Джеєм. Все залежить від Джошуа. Ей Джей повинен сісти на диван і дочекатися телефонного дзвінка. Ф'юрі хоче битися з ним. Вайлдер хоче битися з ним. Кожен хоче битися з ним, тому що він дуже привабливий варіант.

  Гірн: Джошуа проведе ще один бій у 2023 році

Я? Я б бився з ним щодня, брате. Я телефоную йому щодня, питаю, чи він хоче битися. Але хто знає, ми ніколи не дізнаємося", - сказав Чісора.

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