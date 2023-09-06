Чісора: Кожен хоче битися з Джошуа

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) може провести проміжний бій перед поєдинком із Деонтеєм Вайлдером (43-2-1 42 KO).

Про це розповів Дерек Чісора (34-13, 23 КО).

"Так. Але ви повинні розуміти, що тут Вайлдер, Тайсон Ф’юрі і Ентоні Джошуа. Вони обидва хочуть битися з Ей Джеєм. Все залежить від Джошуа. Ей Джей повинен сісти на диван і дочекатися телефонного дзвінка. Ф'юрі хоче битися з ним. Вайлдер хоче битися з ним. Кожен хоче битися з ним, тому що він дуже привабливий варіант.