Чісора: Кожен хоче битися з Джошуа

Джерело - Boxing Social.
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) може провести проміжний бій перед поєдинком із Деонтеєм Вайлдером (43-2-1 42 KO).
Про це розповів Дерек Чісора (34-13, 23 КО).
"Так. Але ви повинні розуміти, що тут Вайлдер, Тайсон Ф’юрі і Ентоні Джошуа. Вони обидва хочуть битися з Ей Джеєм. Все залежить від Джошуа. Ей Джей повинен сісти на диван і дочекатися телефонного дзвінка. Ф'юрі хоче битися з ним. Вайлдер хоче битися з ним. Кожен хоче битися з ним, тому що він дуже привабливий варіант.
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Я? Я б бився з ним щодня, брате. Я телефоную йому щодня, питаю, чи він хоче битися. Але хто знає, ми ніколи не дізнаємося", - сказав Чісора.
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