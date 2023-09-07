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Гірн: Не думаю, що хтось хотів би побачити реванш Кроуфорда зі Спенсом

Сьогодні 20:17 181 0
Гірн: Не думаю, що хтось хотів би побачити реванш Кроуфорда зі Спенсом
Фото: Getty Images

Джерело - Boxing News 24.

У Еролла Спенса мало шансів у бою-реванші з Теренсом Кроуфордом.

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Не думаю, що Спенс стане сильнішим у першій середній. Він тривалий час провів у напівсередній. Теренс лишається великим фаворитом у їхньому протистоянні. Буде цікаво, який це матиме вплив на той пункт про реванш.

Не думаю, що хтось хотів би побачити реванш, але м’яч на полі Спенса. Йому доведеться знайти щось нове для другого поєдинку. Взагалі не знаю нікого, хто поставив би на Еррола в реванші, без різниці - напівсередня чи перша середня вага", - сказав Гірн.

У першому поєдинку Кроуфорд достроково переміг Спенса у 9-му раунді, Еррол вже активував опцію про реванш.

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