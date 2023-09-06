Гірн: Маємо намір закрити угоду щодо бою Джошуа з Вайлдером

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (25-3, 22 КО) може провести бій проти Деонтея Вайлдера (43-2-1 42 KO).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"За останні 3-4 дні ми не досягли прогресу в переговорах щодо бою Джошуа з Вайлдером. Чи ведуться переговори про бій Ф’юрі - Джошуа? Ні. Чи зацікавлені у поєдинку саудівці? Я думаю, так. Ми хочемо спробувати організувати бій з Вайлдером. Бій з Вайлдером є тим, про який ми ведемо перемовини вже кілька місяців, і ми хочемо досягти в них прогресу.