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Стало відомо, що Усик сказав Дюбуа відразу після бою

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Стало відомо, що Усик сказав Дюбуа відразу після бою
Фото Getty Images
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик здолав технічним нокаутом у дев'ятому раунді Даніеля Дюбуа і після бою висловив претензії супернику через його брудний прийом.

"Це не погано. Це бокс, а не балет чи танці. Даніеле, ти молодий, ти можеш. Ти можеш мріяти. Чуваче, розслабся. Чоловіче, це бокс, це жорсткий спорт, брате", - заявив Усик.

Раніше повідомлялося, що команда Дюбуа вимагатиме скасування результату бою або реваншу з Усиком.

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