Стало відомо, що Усик сказав Дюбуа відразу після бою

Український чемпіон видав емоційну промову на адресу опонента

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик здолав технічним нокаутом у дев'ятому раунді Даніеля Дюбуа і після бою висловив претензії супернику через його брудний прийом.

"Це не погано. Це бокс, а не балет чи танці. Даніеле, ти молодий, ти можеш. Ти можеш мріяти. Чуваче, розслабся. Чоловіче, це бокс, це жорсткий спорт, брате", - заявив Усик.

Раніше повідомлялося, що команда Дюбуа вимагатиме скасування результату бою або реваншу з Усиком.