Стало відомо, що Усик сказав Дюбуа відразу після бою

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик здолав технічним нокаутом у дев'ятому раунді Даніеля Дюбуа і після бою висловив претензії супернику через його брудний прийом.
"Це не погано. Це бокс, а не балет чи танці. Даніеле, ти молодий, ти можеш. Ти можеш мріяти. Чуваче, розслабся. Чоловіче, це бокс, це жорсткий спорт, брате", - заявив Усик.
Раніше повідомлялося, що команда Дюбуа вимагатиме скасування результату бою або реваншу з Усиком.
"You can dream."— Top Rank Boxing (@trboxing) August 26, 2023
Usyk delivers words of encouragement post-fight 🤝 pic.twitter.com/UN6PeZBdGS