Стало відомо, що Усик сказав Дюбуа відразу після бою

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик здолав технічним нокаутом у дев'ятому раунді Даніеля Дюбуа і після бою висловив претензії супернику через його брудний прийом.

Раніше повідомлялося, що команда Дюбуа вимагатиме скасування результату бою або реваншу з Усиком.

"You can dream."



Usyk delivers words of encouragement post-fight 🤝 pic.twitter.com/UN6PeZBdGS