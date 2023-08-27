Усик - про футбольну кар'єру: Моя мета - матч з Динамо

Чемпіон світу в суперважкій вазі хоче зіграти за Полісся

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) має намір зіграти за Полісся.

Про це він заявив після перемоги над Дюбуа.

"Я реально збираюся грати - не просто грати на камеру, а реально тренуватися, бути на зборах, працювати. Моя мета - гра з Динамо. За фізикою я вивезу. Зможу по всьому полю бігати, стояти в обороні, відбирати м'яч, забивати. А ще, прикинь, заб'ю. Бах - і гол", - сказав Усик.

Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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