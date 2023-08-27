Усик: У мене шорти були високо? Можу без шортів боксувати

Усик відповів на заяви про симуляцію

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) відповів на заяви команди Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) про симуляцію.

Про це удар в пах у 5-у раунді українець розповів на пресконференції.

"Були думки, що не зможу піднятися, тому що трошки спина почала, не тільки те місце. Трошки почало у спині відтягувати. Але відчував, що підійматися обов’язково треба. Тому що якщо ти лишаєшся на підлозі - ти лишаєшся на підлозі. Як би не боліло. Воно й зараз болить. Але треба підійматися та доводити це до кінця.

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Офігіти, в Усика шорти були високо. Комедія. Він програв і каже, що в мене шорти були високо. Можу без шортів боксувати", - сказав Усик.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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