Головне
Усик нокаутував Дюбуа в 9 раунді та зберіг чемпіонські пояси
Сьогодні 01:22 3507 1
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:56 35139
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 10:30 3796
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 27 серпня
Сьогодні 07:20 2753
Усик у 9 раунді відправив у нокаут Дюбуа: відеоогляд бою
Сьогодні 02:22 1918
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: американці здобули три золоті медалі
Сьогодні 02:10 498
Ти можеш мріяти, - Усик підтримав Дюбуа після бою
Сьогодні 01:46 978
Усик - Дюбуа: Як це було
Сьогодні 01:17 14016
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE
Сьогодні 00:39 44781
Усик - Дюбуа: розклад і результати андеркарту: онлайн
Вчора 23:47 4800
Прямі трансляції

Усик: У мене шорти були високо? Можу без шортів боксувати

Усик відповів на заяви про симуляцію
Сьогодні 13:22 249 0
Усик: У мене шорти були високо? Можу без шортів боксувати
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Tribuna.com.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) відповів на заяви команди Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) про симуляцію.

Про це удар в пах у 5-у раунді українець розповів на пресконференції.

"Були думки, що не зможу піднятися, тому що трошки спина почала, не тільки те місце. Трошки почало у спині відтягувати. Але відчував, що підійматися обов’язково треба. Тому що якщо ти лишаєшся на підлозі - ти лишаєшся на підлозі. Як би не боліло. Воно й зараз болить. Але треба підійматися та доводити це до кінця.

  Актуально: Усик завдав більше ударів і був точнішим у бою з Дюбуа

Офігіти, в Усика шорти були високо. Комедія. Він програв і каже, що в мене шорти були високо. Можу без шортів боксувати", - сказав Усик.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 15831
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 16976
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 35139
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою - LIVE 44781
Усик - Дюбуа: Як це було Усик - Дюбуа: Як це було 14016
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 33113
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 130828
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39508 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108351 4
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117400
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16598 6
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 81671 1