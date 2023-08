Усик: Готовий провести реванш з Дюбуа завтра, на голих кулаках

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) відповів на запит команди Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) про реванш.

Українця цитує журналіст Майкл Бенсон.

Oleksandr Usyk jokingly welcomes a bare-knuckle street fight rematch with Daniel Dubois after the body shot/low blow controversy: "I'm ready to fight tomorrow, the rematch, a street fight, I'm ready."



[🎥 @BoxingOnTNT] pic.twitter.com/U3vZo5xjxo