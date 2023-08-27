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Усик: Готовий провести реванш з Дюбуа завтра, на голих кулаках

Команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком
Сьогодні 12:42 338 0
Усик: Готовий провести реванш з Дюбуа завтра, на голих кулаках
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) відповів на запит команди Даніеля Дюбуа (19-2, 18 КО) про реванш.

Українця цитує журналіст Майкл Бенсон.

"Готовий побитися з ним завтра, реванш, вулична бійка, я готовий. Без рукавичок, на голих кулаках", - сказав Усик.

Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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