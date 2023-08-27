Дюбуа не прийшов на пресконференцію після бою з Усиком

На пресконференції присутні тренер та промоутер британця

Даніель Дюбуа (19-2, 18 КО) не прийшов на пресконференцію після поразки від чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це повідомляє Tribuna.com.

На пресконференції присутні тренер та промоутер британця – Дон Чарльз та Френк Воррен відповідно.

Повідомлялося, що команда Дюбуа має намір оскаржити результат бою з Усиком.

У дев'ятому раунді рефері зупинив поєдинок після другого нокдауну британця. Уперше в нокдауні Дюбуа побував наприкінці 7 раунду.

В андеркарті бою Усик - Дюбуа перемоги здобули Денис Берінчик, Даніель Лапін, Василь Чеботарь. А Дмитро Митрофанов і Федір Черкашин зазнали перших поразок у професіональній кар'єрі. Результати андеркарту - ТУТ.

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