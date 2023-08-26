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Кличко підтримав Усика напередодні бою з Дюбуа

Сьогодні 19:30 308 0
Кличко підтримав Усика напередодні бою з Дюбуа
#Володимир Кличко, #Олександр Усик, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон Володимир Кличко підтримав чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Відповідний пост Кличко виклав у інстаграмі.

"Сьогодні ввечері – лише Україна", - написав Кличко.

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Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

Сьогодні, чемпіон світу в надважкій вазі WBO, IBF, WBA Super та IBO, українець Олександр Усик вийде в ринг проти 25-річного британця, володаря поясу WBA Данієля Дюбуа.

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