Кличко підтримав Усика напередодні бою з Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон Володимир Кличко підтримав чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) напередодні бою з британцем Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

Відповідний пост Кличко виклав у інстаграмі.

"Сьогодні ввечері – лише Україна", - написав Кличко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

Сьогодні, чемпіон світу в надважкій вазі WBO, IBF, WBA Super та IBO, українець Олександр Усик вийде в ринг проти 25-річного британця, володаря поясу WBA Данієля Дюбуа.

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