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Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 14:36 21304 0
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа, #Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі, українець Олександр Усик захищатиме пояси WBO, IBF, WBA Super та IBO у двобої з британським претендентом Денієлом Дюбуа.

Дивіться пряму трансляцію чемпіонського бою ексклюзивно в медіасервісі MEGOGO за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, який зʼявиться на сервісі в день події.

Також MEGOGO покаже андеркарт боксерського вечора під егідою K2 Promotions у співпраці з Knockout Promotions та Skill Challenge Promotions, у якому на глядачів чекає бій чемпіона WBO International Дениса Берінчика (17-0-0, 9 КО), який захищатиме титул у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-3-1, 10 КО). Ще один титульний поєдинок проведе Дмитро Митрофанов (13-0-1, 6 КО) з британцем Хамзою Ширазом  (17-0-0, 13 КО). На кону - титул WBC Silver в середній вазі, який належить Ширазу.

Крім того, цього вечора в ринг вийдуть українці Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін та Олександр Соломенніков.

Боксерське шоу відбудеться 26 серпня у Вроцлаві (Польща) на однойменному стадіоні. Бій Усик - Дюбуа орієнтовно розпочнеться після 23:00 за київським часом.

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